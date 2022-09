Raquel Tavares surge de muletas depois de operação ao joelho

A fadista e repórter da SIC Raquel Tavares mostrou-se de muletas após uma cirurgia a um joelho. Os fãs desejaram as melhoras.

Raquel Tavares foi operada a um joelho e mostrou-se nas redes sociais de muletas. “Colecção outono/inverno 22/23 de muletas e meias de compressão”, começou por brincar no perfil de Instagram.

“Na verdade é resultado de uma cirurgia a um joelho, consequência de uma lesão antiga, que piorou por clara negligência minha que devia ter tratado/parado mais cedo”, admitiu, de seguida.

“Está tudo incrível, a recuperar bem, mas tenho que ter muita calma no andor. Em breve estarei de volta às lides e às pistas!”, acrescentou Raquel Tavares.

“Obrigada a todos os que deram pela minha falta, pelas mensagens de preocupação.

Beijos para todos!”.

As atrizes Débora Monteiro e Cecília Henrique apressaram-se a desejar as melhoras a Raquel Tavares, com a primeira a deixar uma garantia: “Até de meias de compressão és linda. Saudades tuas, meu amor”.