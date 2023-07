“Rasgou-me todo”: a reação do “ex” de Cristina Ferreira à primeira entrevista do filho

António Casinhas reagiu pela primeira vez à entrevista de Tiago, o filho em comum com Cristina Ferreira, que falou sobre o pai.

Continua na ordem do dia a entrevista de Tiago Casinhas. O filho da apresentadora da TVI Cristina Ferreira e do empresário do ramo automóvel António Casinhas falou sobre o pai, em declarações inéditas.

Perante o que leu nas declarações do filho, António Casinhas reagiu, nesta sexta-feira, com muito humor: “Rasgou-me todo!”.

O empresário refere-se ao momento da entrevista em que Tiago afirma que quer ser melhor do que o pai a jogar futebol.

Esta sexta-feira, dia 14 de julho, foi partilhada pela página “FM Desporto” uma entrevista feita a Tiago Casinhas sobre o seu percurso no futebol. O jovem joga atualmente no Clube Desportivo da Venda do Pinheiro. Quando o assunto é o pai, António Casinhas, que também foi futebolista, Tiago confessa: “O meu objetivo é ser melhor que o meu pai, mas isso também não é muito difícil. Depois, vou evoluindo e pode ser que um dia mais tarde possa ir para um clube melhor”.