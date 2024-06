“Reality show” apresentado por Goucha vai ter novo comentador

Novo “reality show” da TVI, apresentado por Manuel Luís Goucha, estreia a 7 de julho. Francisco Monteiro e Márcia Soares deixarão de ser comentadores.

A TVI prepara-se para estrear um formato inovador. O “Dilema”, apresentado por Manuel Luís Goucha, chega à televisão no dia 7 de julho e irá contar com Ricardo Martins Pereira no papel de comentador, avança a revista TV Mais.

Esta não é a primeira vez que “O Arrumadinho”, como é conhecido, participa em formatos do género, uma vez que já comentou os “Extra” de “A Ex-Periência”. “O Ricardo ficou muito satisfeito até porqu ele gosta deste género de programas”, revelou uma fonte à publicação.

A entrada do comentador significa a saída de Francisco Monteiro e Márcia Soares, atuais comentadores das galas do “Big Brother”.