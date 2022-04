Receita azarada: o “acidente” de Ana Guiomar em direto na televisão

O fricassé da atriz, cozinhado, em direto, esta sexta-feira no “Você na TV!” (TVI) estava com ótimo aspeto mas, de repente… ups!

Ana Guiomar foi a chef de serviço no “Você na TV!”, de Manuel Luís Goucha. A atriz e concorrente do “Ver P’ra Crer” tem mão para a cozinha e aquele fricassé à brasileira prometia e, em vez de cair no goto dos telespetadores… caiu no chão.

“Levantei-me, vesti o meu look @benetton toda contente e vim ao ‘Você na TV!’ cozinhar um fricassé à brasileira”, começou por recordar a namorada do ator Diogo Valsassina no perfil de Instagram.

“Até aqui estava a correr tudo bem…passem as fotos e vejam os stories para ver a desgraça que veio a seguir”, rematou, com imagens da comida espalhada pelo “plateau” de Manuel Luís Goucha.

