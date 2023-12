Receita de Natal: Ljubomir Stanisic cozinha bacalhau inteiro num braseiro

Ljubomir Stanisic presenteou os fãs com uma receita de Natal muito original: um bacalhau inteiro cozinhado no braseiro.

A zona de Grândola, no Alentejo, continua a ser o refúgio do “chef” Ljubomir Stanisic quando não está no restaurante “100 Maneiras”, em Lisboa. O cozinheiro não esconde que adora estar no campo, e foi lá que sugeriu, para o Natal dos fãs, um bacalhau inteiro, cozinhado no braseiro.

“E aqui está: o bacalhau grelhado inteiro num braseiro improvisado. Regado com muito azeite @simbio_come, acompanhado de batata assada, com murro incluído. Haja comida na mesa!”, escreveu “Ljubo”, como é conhecido entre os amigos, nas redes sociais.