Regresso ao teatro deixa João Baião sem folgas

João Baião prepara-se para assumir um novo compromisso profissional que o deixará “sem folgas”. O apresentador vai voltar a pisar o palco com a peça “Monólogos da Vacina”, uma ideia original do apresentador.

A peça já tem data de estreia marcada para 25 de março, no Teatro Avenida, em Castelo Branco. O também ator está tão entusiasmado com o projeto que não se importa de trabalhar todos os dias.

“Estou tão entusiasmado que não me importo de não ter dia de folga. Não me importa não descansar. Precisávamos mesmo disto”, disse João Baião, durante a emissão do programa “Estamos em Casa”, da SIC, no qual marcou presença com o restante elenco.

A notícia também foi avançada nas redes sociais do comunicador e da produtora “B Produções”. “João Baião regressa aos palcos de todo o país provando que Portugal tem Fibra com o espetáculo ‘Monólogos da Vacina’ uma extraordinária comédia musical”, lê-se na publicação.

Desta forma, João Baião fica com a agenda completamente preenchida com o matutino “Casa Feliz”, na SIC, de segunda a sexta-feira, a peça de teatro a ocupar o sábado e os dias de ensaios, e o “Domingão” ao domingo.