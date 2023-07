Relacionamento de Fernanda Serrano e Ricardo Pereira chegou ao fim

O namoro de três anos da atriz Fernanda Serrano com o “personal trainer” Ricardo Pereira acabou.

Mais um dia que passa, mais uma relação falhada e que acaba. Desta vez, foi Fernanda Serrano e Ricardo Pereira. Ambos namoraram por três anos, após a atriz separar-se de Pedro Miguel Ramos, pai dos seus quatro filhos, com quem esteve casada por 16 anos.

Alguns rumores de que algo se passava não eram raros, uma vez que a Fernanda já não publicava fotos com o “personal trainer” e os dois não eram vistos juntos há algum tempo.

A atriz foi sozinha à Festa de verão TVI, que decorreu no final de semana, e evitou com a Comunicação Social.

“A separação é muito recente. Não deve ter mais do que três semanas”, apurou a revista “TV Mais” junto de uma fonte. “A Fernanda apenas contou aos amigos mais próximos. Claro que os filhos e os pais foram os primeiros a saber do fim do namoro”.

Quais terão sido os motivos da separação? “A Fernanda estava numa relação difícil. Além disso, como acontece com todos os namorados, eles também tinham divergências e pontos de vista diferentes”.

Foi ainda revelado que, apesar de anos de namoro, a família da atriz não era próxima de Ricardo Pereira. “Os filhos da Fernanda mantiveram algum distanciamento do namorado da mãe, assim como os pais dela… Quando ia para o Algarve com o Ricardo, os filhos nunca iam, quando ia com os miúdos, o Ricardo não ia. Foi um comportamento que ela decidiu adotar”, afirmou também a fonte à revista.

Apesar do término ter, alegadamente, acontecido há três semanas, Fernanda “falava com as amigas numa possível rutura, há três ou quatro meses”.

Ainda esta semana, a filha mais nova da atriz, Caetana, celebrou o seu aniversário e a mãe não deixou de assinalar o dia especial.