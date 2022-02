Renato Aragão sai da Glogo ao fim de 44 anos

Renato Aragão vai deixar a Globo ao fim de 44 anos de vínculo profissional. O ator, mais conhecido por dar vida a Didi da série “Os Trapalhões”, não renovou contrato.

Aos 85 anos, o intérprete despediu-se publicamente da estação de televisão brasileira, na qual passou mais de metade da sua vida. No adeus, o artista garantiu que vêm ai novos projetos.

“São 44 anos de estrada e vejo-me perante uma mudança! São novos tempos, novos parceiros, novos projetos e novos desafios. A minha grande parceira durante anos foi a Rede Globo, à qual me habituei a chamar de minha casa”, afirmou.

No entanto, segundo Renato Aragão, “perante os novos tempos e políticas internas de contratação” da empresa, o ator prepara-se para dar “início a uma fase de trabalhos pontuais”.

“Tenho equilíbrio na minha vida pessoal e profissional. Vou para onde o meu público espera que eu vá. Melhor ainda, para onde não esperam, porque eu sempre gostei de surpreender. Já tenho novas oportunidades de trabalho que estão prestes a arrancar”, concluiu.

No currículo, o ator conta com projetos como “Os Trapalhões”, “A Turma do Didi”, “As Aventuras do Didi”, “Os Trapalhões e o Rei do Futebol”, “O Noviço Rebelde”, “Didi, o Cupido Rebelde”, entre outros.