“Big Brother”: Renato admite que se casava com Jéssica Fernandes

Renato admitiu, esta segunda-feira, que se casava com Jéssica Fernandes do “Big Brother” (TVI). “Há muita coisa ali que vejo interessante”, afirmou o jovem, de 21 anos, de Penafiel.

Depois de ter assumido que ficou rendido às curvas da fadista de Cascais, o concorrente admitiu, durante uma conversa com André Abrantes na noite desta segunda-feira, que se casava com a participante.

“Neste momento, foi a pessoa com quem mais achei que fosse possível [casar]”, afirmou Renato perante a questão de André Abrantes. “E digo-te uma coisa: a minha ex foi a única pessoa em que pensei: ‘não, com esta rapariga sou capaz de casar’”, acrescentou.

Face a este turbilhão de sentimentos, Renato não sabe explicar o que o atrai tanto em Jéssica Fernandes.

“Esta rapariga tem sido mesmo… Juro que não sei explicar. […] Neste momento, há muita coisa ali que vejo interessante. E depois não é só ela ser bonita ou jeitosa…”, prosseguiu.

