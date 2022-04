Reportagem da TVI vence prémio internacional

A reportagem “O Diagnóstico: Covid-19” venceu o prémio de Melhor Cobertura Jornalística no Venice TV Award, que decorre após o Festival de Cinema de Veneza. O anúncio foi feito esta terça-feira, 28 de setembro.

O trabalho realizado por André Carvalho Ramos, Nuno Assunção e Pedro Marques foi premiado e a estação de Queluz de Baixo assumiu, em comunicado, que este prémio coloca a TVI “ao lado de gigantes como a BBC, HBO, AL Jazeera ou Channel 4”.

O jornalista André Carvalho Ramos referiu que “é um privilégio receber uma distinção desta escala e “uma felicidade muito grande”. “Ganhar um prémio de melhor cobertura jornalística do ano é a melhor distinção que um repórter pode receber”, afirmou.

A reportagem foi gravada no ano passado e acompanha os dias dos vários profissionais de saúde que estiveram na linha da frente da luta contra a pandemia, mostrando “os rostos de quem dá tudo contra um inimigo invisível e de quem luta para sobreviver.”

Em junho, a reportagem foi galardoada no 60º Festival de Televisão de Monte Carlo ao vencer na categoria de Best News Documentary. Está ainda nomeada para a categoria de Documentaries no Rustenburg Film Festival, na África do Sul, e está a concurso, também, no NIFFA, na Índia, e no Paradise Festival, na Hungria.