Reportagem “Os Amores de Marco Paulo” estreia no dia de Natal na TVI

A reportagem “Os Amores de Marco Paulo”, sobre as fãs do cantor, estreia na TVI no dia de Natal.

Diz que tem “dois amores”, mas são muitos mais. A TVI vai transmitir, no dia de Natal, 25 de dezembro, uma reportagem na qual dá a conhecer as fãs de Marco Paulo, que o acompanham desde o início da carreira.

Com divisões na casa transformadas em local de culto para estarem mais perto do artista, o canal dará protagonismo a Eduarda, Neuza e Tita, que são apenas algumas das mulheres que adoram Marco Paulo e que, segundo um comunicado da TVI, “falam todos os dias com ele e estão lá nos bons e maus momentos”, garantindo ser “o porto de abrigo de um artista que tem milhões de discos vendidos e mais de 50 anos de carreira”.

“Os Amores de Marco Paulo” é uma reportagem de Francisco Prates, com imagem de Ricardo Ferreira e edição de imagem de João Ferreira.