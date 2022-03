Repórter da TVI Ticiana Xavier sofre grave acidente de viação

Ticiana Xavier, repórter da TVI, sofreu um “enorme acidente de viação”, em Lisboa. A notícia foi avançada por Joana Araújo, antiga colaboradora do já extinto “Você na TV”, da estação de Queluz de Baixo.

De acordo com a amiga da repórter do matutino “Dois às 10”, o acidente ocorreu no passado sábado, 27 de novembro, mas só nesta sexta-feira, 3 de dezembro, foi revelado.

“No passado sábado fui convidada para brindar a mais um aniversário do Mercado de Campo de Ourique e tinha traçado nos meus planos seguir para o concerto do Tony Carreira”, começou por escrever.

“Poucos minutos depois da minha chegada ao mercado recebi uma chamada que dava conta do enorme acidente de viação que a minha amiga Ticiana Xavier sofreu quando ia ter comigo. Rapidamente larguei tudo e fui para o local”, acrescentou.

Joana Araújo aproveitou ainda para apaziguar os seguidores e referir que a colega e amiga já se encontra bem

“O pânico, o medo e o choque foram avassaladores, mas hoje a Ticiana está bem (graças a Deus!) e eu deixo o único registo que tenho dessa noite com a promessa de voltar a um dos sítios de Lisboa que mais gosto”, rematou.