Repórteres da SIC ouvem explosão em direto na Ucrânia e são obrigados a fugir

A jornalista Catarina Neves e o repórter de imagem Odacir Júnior, da SIC, estavam em direto quando foram surpreendidos com uma explosão na Ucrânia.

Foi esta sexta-feira, 1 de abril, durante o noticiário da manhã, que o acontecimento se deu. A pivô estava a dar conta da destruição vivida na cidade de Stoyanka, nos arredores de Kiev, Ucrânia, quando tudo aconteceu. Primeiro ouviu-se o barulho de um avião e depois uma forte explosão.

Apesar do sucedido, Catarina Neves e Odacir Júnior mantiveram-se no local e em direto.

“E acabámos de ouvir uma explosão! De facto, nós ouvimos o som (…) temos que ir para o carro agora”, disse Catarina Neves. Vamos tentar fugir daqui, já estamos dentro do carro (…) Vamos tentar fugir desta zona, é precisamente isto que enfrentamos aqui”, acrescentou ainda.

O momento foi partilhado no Instagram da SIC Notícias.

“Os repórteres mostravam as imagens da destruição num cruzamento de uma estrada que liga Kiev, Lviv e Irpin quando se ouviu um som do que parecia ser aviões seguido do som de uma explosão. Os repórteres saíram rapidamente da zona, continuando no entanto o direto que pode aqui ser visto”, lê-se na legenda.