Representantes reagem ao alegado regresso de Johnny Depp ao universo “Piratas das Caraíbas”

Os representantes de Johnny Depp reagiram ao alegado regresso do ator ao universo “Piratas das Caraíbas”, no qual se tornou mediático com a personagem “Capitão Jack Sparrow”.

Depois de ter vencido o caso em tribunal contra a ex-mulher, Amber Heard, o ator viu o seu nome envolvido em rumores de que estaria a ser negociado o seu regresso à saga de piratas.

Contudo, os representantes do intérprete negaram tal regresso numa entrevista à NBC News. “Isso é inventado”, explicaram.

No início do mês, o ator norte-americano foi absolvido do julgamento contra Amber Heard. Os jurados concluíram que Depp não difamou a antiga companheira e não consideraram ter havido um cenário de violência entre o casal.

A ex-mulher do artista foi considerada culpada por todas as acusações de difamação e condenada a pagar 15 milhões de dólares ao ex-marido, pois os sete jurados acreditaram que Amber Heard “agiu com malícia”.