Restaurante de Lourenço Ortigão ajuda médicos do Hospital de Cascais

Em plena pandemia, o restaurante de Lourenço Ortigão, no Estoril, vai começar a servir refeições a médicos no Hospital de Cascais.

No dia em que se registou um novo recorde de mortes por covid-19 em Portugal, o Villa Sabóia, restaurante de Lourenço Ortigão, no Estoril, está solidário com os profissionais de saúde que estão na linha da frente vai começar a distribuir refeições pelos médicos do Hospital de Cascais.

“O @villasaboia começará no dia 1 de fevereiro a entregar todos os dias às 19h00 as refeições de jantar para a equipa médica do Hospital de Cascais que tanto têm sofrido nesta pandemia a tentar salvar todos nós”, refere Tomás Ortigão, um dos irmãos do ator da TVI, nas redes sociais.

“Estamos parados sem fazer nada e vamos ocupar os tachos a ajudar os nossos heróis!

Obrigado aos nossos fornecedores que não hesitam em ajudar com o que podem! Let’s Go!”, concluiu Tomás Ortigão.