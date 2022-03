Após retorno aos palcos, Eunice Muñoz mostra-se rendida: “Foi maravilhoso!”

Eunice Muñoz mostrou-se rendida com o regresso aos palcos depois de ter estado internada no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide.

A atriz, de 93 anos, voltou ao Teatro com a peça “A Margem do Tempo”, que está de novo em cena no Auditório Municipal Eunice Muñoz, em Oeiras, com a atriz e a sua neta, Lídia Muñoz.

“Voltámos ontem ao Auditório Eunice Muñoz com o espetáculo que escolhi ser o último da minha carreira, neste ano em que comemoro 80 anos de palco. Foi maravilhoso!” afirmou a intérprete.

“Continuamos em cena sábados e domingos até dia 26 de setembro”, acrescentou.

Quando teve alta hospitalar, a neta da atriz mostrou uma fotografia da intérprete sentada em casa a recuperar. Os fãs aplaudiram e consideraram particularmente ternurenta e curiosa a guloseima que Eunice Muñoz tinha na mão.

Eunice Muñoz sentiu-se mal durante um espetáculo em Évora ao lado da neta, Lígia, e foi assistida naquela cidade e, mais tarde, foi internada em Carnaxide, onde estão os médicos da sua confiança. Os 93 anos já foram passados naquela unidade de saúde.