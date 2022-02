Revelação: “A Pipoca Mais Doce” aumentou o peito

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, continua na “crista da onda” noticiosa, desta vez porque aumentou o peito.

Primeiro o blogue que reúne milhares de seguidores, depois a participação nos dois mais recentes “Big Brother”, da TVI, e, agora, a revelação de que aumentou o peito: “A Pipoca Mais Doce” continua a estar na ordem do dia e as revelações não param.

É a revista “Flash” que cita um vídeo de Ana Garcia Martins que, em conversa com os fãs no perfil de Instagram, a propósito de operações plásticas, admite que mexeu no peito.

“Cirurgia, cirurgia, só mesmo aqui ao nível do mamalhal. Fiz uma mamoplastia de aumento há dez anos, talvez mais, mas não me lembro bem do ano”, confessa Ana Garcia Martins.

“A Pipoca Mais Doce” justifica a intervenção cirúrgica. “Fiz porque eu não tinha peito nenhum e apeteceu-me. Era super complexada por não ter peito. Se calhar, há dez anos, era um bocadinho insegura. Hoje, não sei se o faria, porque a minha relação com o meu corpo mudou”, rematou, citada pela “Flash”.