Novo programa de Ricardo Araújo Pereira já tem data de estreia

“Isto é Gozar Com Quem Trabalha”, é o novo programa de Ricardo Araújo Pereira e estreia brevemente na SIC.

O formato, que foi anunciado ao público, esta quarta-feira, vai estrear no dia 1 de março e, na conta oficial de Instagram da SIC, já foi partilhado um vídeo promocional de alguns segundo.

“Nós estamos a escrever este texto. Você está a ler. Vamos lá manter o dinamismo, tem alguma coisa a dizer? ‘Isto é Gozar com Quem Trabalha’, estreia domingo, dia 1 de março, na SIC”, lê-se na legenda da publicação.

“Esta é uma daquelas promoções da SIC em que as pessoas andam de um lado para o outro. E acabam as frases umas das outras. Meu Deus, tanto dinamismo”, brinca o humorista no teaser, no qual apresenta os elementos fazem parte da equipa: José Diogo Quintela, Miguel Góis, Manuel Cardoso, Cláudio Almeida, Joana Marques, Cátia Domingues e Guilherme Fonseca.

Recorde-se que Ricardo Araújo Pereira regressou à SIC no início de 2020, mais de dez anos depois de ter saído da estação televisiva.

LEIA TAMBÉM: