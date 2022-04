Revelada a tripla de “pivots” da TVI, que vai estrear o novo estúdio da Informação

Com a chegada de Pedro Mourinho à TVI, o ex-jornalista da SIC vai apresentar o “Jornal das 8” com José Alberto Carvalho e Pedro Pinto.

Há uma nova Era na TVI e não é só com a contratação de Cristina Ferreira. Na Informação também há novidades, com Anselmo Crespo a render, desde ontem, Sérgio Figueiredo na direção e a levar consigo Pedro Benevides (ex-Observador) e Pedro Mourinho (ex-SIC).

A estrutura de apresentação do “Jornal das 8” será composta por José Alberto Carvalho, Pedro Pinto e, a novidade, Pedro Mourinho. “Ele vai para o ‘Jornal das 8’. Vai dividir com o José Alberto Carvalho. O Pedro Pinto é o ‘pivot’ principal do ‘Jornal da Uma’ e do “Jornal das 8″ ao domingo, o dia em que temos o Paulo Portas. Nas senhoras temos a Lurdes Baeta e a Cristina Reyna, que estão no ‘Jornal da Uma’”, revela o diretor-geral da TVI, Nuno Santos, à N-TV.

“A equipa que chegou ontem está a trabalhar no conteúdo daquilo e naquilo que é a nossa oferta. Temos dois andamentos para fazer isso: o primeiro com o foco nos principais jornais da TVI, às 20.00 e às 13.00 e também no ‘Diário da Manhã’, e num segundo momento a TVI 24”.

Mas as novidades não se ficam por aqui: “Teremos um estúdio novo, com um dispositivo tecnológico muito diferente daquilo que tínhamos e que corta com o que existe no mercado em Portugal”, remata o responsável pela estação.