Revelada causa da morte de Andre Braugher, ator de “Brooklyn Nine-Nine”

Andre Braugher, ator que integrou a série “Brooklyn Nine-Nine“, faleceu na segunda-feira, 11 de dezembro, aos 61 anos. Já foi revelada a causa de morte.

Na passada segunda-feira, dia 11 de dezembro, o ator Andre Braugher, que integrou as séries “Homicide: Life on the Street” e “Brooklyn Nine-Nine”, faleceu, aos 61 anos. A notícia apenas veio a público na quarta-feira, 13, chocando todos os fãs do artista.

A causa da morte já foi revelada. Segundo as declarações da publicista do ator, Jennifer Allen, ao “New York Times”, Andre estava a lutar contra um cancro no pulmão que havia sido diagnosticado há poucos meses.

O ator ficou bastante conhecido pelo seu papel em “Brooklyn Nine-Nine”, uma série de comédia, na qual interpretava o capitão da polícia Ray Holt, durante oito temporadas, de 2013 a 2021.