Reveladas as primeiras imagens de Noémia Costa em novela brasileira

A produtora brasileira Globo já revelou as primeiras imagens de Noémia Costa na nova trama “Travessia”.

A atriz portuguesa é um dos rosto do elenco da nova trama de Gloria Perez e já começou a gravar as primeiras cenas em Lisboa.

“As gravações de ‘Travessia’ começaram e o pontapé inicial foi dado em Portugal. Os atores Vanessa Giácomo, Alexandre Nero, Romulo Estrela, Rodrigo Lombardi e Guilherme Cabral, juntamente com a equipa da novela, desembarcaram em Portugal, onde gravaram ao longo da última semana cenas ambientadas no nosso país”.

“Quem também se juntou a este grupo foi Noémia Costa, que na trama dá vida a ‘Inácia’, que trabalha na casa de Moretti (Rodrigo Lombardi)”, pode-se ler em comunicado de imprensa da Globo.

“Já comecei a gravar. O Mauro Mendonça Filho fez a introdução da minha personagem aqui em Portugal e depois ela vai com aquela família para o Brasil”, revelou ainda Noémia Costa.

“É um papel dramático numa novela da grande Glória Perez. Todos nós nos habituamos a ver os grandes êxitos que ela escreve. Estou realmente muito feliz”, confessou ainda a intérprete.

“‘Travessia’ é passada na sua maior parte no Rio de Janeiro, especialmente no tradicional bairro de Vila Isabel, e também tem um núcleo central no Maranhão, além de núcleo em Portugal.

Na história, algumas personagens brasileiras vivem em Lisboa, “o que traz um distanciamento que é necessário para a trama e, ao mesmo tempo, promove pontes importantes para o seu desenvolvimento”, disse Gloria Perez.

“Travessia” tem data de estreia marcada para o segundo semestre deste ano.