Revelado o novo elenco da terceira temporada de “Morangos com Açúcar”

O “reboot” de “Morangos com Açúcar” estreia dia 23 de outubro. A TVI e a Prime Video revelaram os atores da terceira temporada.

A terceira temporada do “reboot” de “Morangos com Açúcar” vai contar com um novo elenco. Em comunicado, a TVI e a Prime Video explicam que os novos atores “vêm reforçar o elenco das duas temporadas passadas, acrescentando à série valor, talento e qualidade”.

Assim sendo, António Simão, Alfredo Brito, Guilherme Amaro, Ivo Romeu Bastos, João Craveiro, Maria Gomes Andrade, Mariana Cardoso, Nuno Represas, Rafael Paes, Ricardo Viegas, Rodrigo Tomás e Rui Gonçalves juntam-se à família “Morangos”. Inês Castel-Branco, que em 2005 fez furor entre os fãs da série juvenil, regressa também à trama.

Tal como a N-TV já havia noticiado, os novos episódios estão a ser gravados em Vila Nova de Milfontes, no concelho de Odemira. A primeira temporada, que irá estrear no dia 23 de outubro, conta com dez episódios, a segunda temporada, também com dez episódios, é lançada no início de 2024 e a terceira chega antes do verão de 2024.