Revelado o sexo dos gémeos de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez acabam de revelar o sexo dos gémeos: o casal vai ter um menino e uma menina.

Grávida de cinco meses, Georgina Rodríguez já sabe o sexo dos gémeos: uma menina e um menino.

A empresária espanhola e Cristiano Ronaldo anunciaram na tarde desta quinta-feira a novidade de uma forma muito original: com os filhos a rebentarem balões com as cores azul e cor de rosa a darem conta do sexo dos gémeos.

No vídeo, vê-se e ouve-se os menores a gritar “niño!” (menino) e “niña!” (menina).

“Onde a vida começa e o amor nunca acaba”, escreveu o “internacional” português do Manchester United nas redes sociais.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo é pai de Cristianinho, Mateo e Eva, frutos de uma gestação de substituição, enquanto o craque tem em comum a pequena Alana Martina com Georgina Rodriguez.