Revelados os detalhes do casamento de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida

Bruno de Carvalho e Liliana Almeida vão casar-se a 2 de setembro, às 16.00 H, em Algoz, no Algarve. Eis os detalhes da cerimónia.

O antigo presidente do Sporting fez questão que a data do casamento fosse no dia 2 porque foi nesta data que os dois se conheceram e sabe-se que o evento vai ter mais de 240 pessoas.

Segundo a organizadora do casamento Cláudia Teixeira, que esteve no “Dois às 10” (TVI), a companheira do também DJ vai entrar ao som da cantora Andrea Soares e serão oferecidos porta-chaves em macramés aos adultos e pulseiras com missangas aos mais jovens.

O bolo será frutado com chocolate e na ementa da refeição terá creme de abóbora aromatizado com trufa, filete de dourada com ratatouille de legumes, lombo de novilho com molho de rúcula e pesto vermelho e panacotta de groselha e molho de manjericão.

A roupa será “boho chic” e a flor pampa grass foi a escolhida por Liliana Almeida para o matrimónio. A TVI vai transmitir o casamento numa emissão conduzida por Cristina Ferreira, tal como avançou a Imprensa.

O antigo dirigente e a cantora começaram a namorar dentro do “BB Famosos”. O casal resistiu às polémicas da casa, com Bruno de Carvalho a ser acusado por muitas figuras públicas de agredir física e psicologicamente a cantora.

Recentemente, Bruno de Carvalho fez uma cirurgia para reverter a vasectomia e ficou impedido de fazer sexo com a namorada. “Não poder estar com a Liliana? Fora de questão”, disse.