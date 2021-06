Revista espanhola avança que Iker Casillas e Sara Carbonero estarão separados

A revista espanhola “Lecturas” avança na manhã desta quarta-feira que Iker Casillas e Sara Carbonero estarão separados.

Iker Casillas e Sara Carbonero terão colocado um ponto final na relação. De acordo com a revista espanhola “Lecturas”, o ex-guarda-redes do FC Porto e a jornalista da Radio Marca já não estão juntos, depois de, alegadamente, terem vivido uma primeira crise na relação antes de Sara Carbonero ter começado a lutar contra um cancro.

De acordo com a “Lecturas”, que faz capa com o ex-jogador e a jornalista, os dois “já vivem em casas separadas há um tempo”, depois de Iker Casillas ter apoiado a companheira quando Sara voltou a ser sujeita a uma operação, que os médicos da Clínica Universidade de Navarra, de Madrid, garantiram “nada teve a ver com a recaída com o cancro”.

O “desgaste” terá estado na origem da separação, acrescenta a revista espanhola, que, dias depois de Sara Carbonero ter abandonado a unidade hospitalar, apanhou o casal a almoçar com uma amiga em comum, Isabel Giménez. Depois dessa refeição, conclui a “Lecturas”, Sara e Iker “abandonaram o restaurante separados”.

O antigo “internacional” espanhol e a jornalista têm dois filhos em comum e mostraram-se sempre muito unidos aquando da passagem do guarda-redes pelo FC Porto, nomeadamente quando Iker Casillas sofreu um enfarte do miocárdio durante um treino dos “dragões”.