RFM assinala Dia do Pai com canção especial [vídeo]

A RFM está a festejar o Dia Internacional do Pai, que se assinala dia 19, com uma música especial, que teve direito a videoclipe.

Mesmo estando em casa fechados devido ao Covid-19, Rodrigo Gomes, Joana Cruz e Daniel Fontoura juntaram-se para dar vida a uma tema musical sobre a data em que se celebra a paternidade.

Os locutores pegaram no tema “Further Up (Na, Na, Na, Na)”, dos cantores Static & Ben El, Pitbull, e fizeram uma versão alternativ que está a deixar as redes sociais e os internautas em êxtase.

A letra foi escrita pelo animador Rodrigo Gomes.