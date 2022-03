Ricardo Araújo Pereira bate concorrência à noite na SIC

Ricardo Araújo Pereira voltou a liderar as audiências este domingo à noite. Andreia Rodrigues também teve um bom comportamento com os agricultores. O programa “Isto é Gozar Com Quem Trabalha” foi o mais visto ontem da televisão portuguesa, tendo liderado, em termos absolutos, com 30,1% de “share” e 17,4% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 647 mil e 200 telespetadores que acompanharam o do primeiro ao último minuto. Nos “targets” comerciais – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 – o programa também liderou, em termos absolutos, com 29,8% e 29,9% de “share” respetivamente. Em termos de perfil o formato conduzido por Ricardo Araújo Pereira liderou em praticamente todos os “targets” (no universo dos canais generalistas), com exceção dos indivíduos da classe D, recolhendo assim a preferência da grande maioria dos portugueses, liderando em termos absolutos nos indivíduos do sexo feminino, nas donas de casa, nos indivíduos das classes A/B, C e E, com idades entre os 25 e os 34 anos e com mais de 55 anos e nas regiões do Norte, Centro e Sul. View this post on Instagram O Isto é Gozar Com Quem Trabalha de hoje promete!! Já a seguir na SIC! #istoegozarcomquemtrabalha #sic A post shared by SIC (@sicoficial) on May 3, 2020 at 1:39pm PDT

Já “Quem Quer Namorar com o Agricultor? III” terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 28,2% de “share” e 15,6% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 474 mil e 400 telespetadores.

Nos “targets” comerciais – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 – o programa também liderou, no universo dos canais generalistas, com 25,3% e 25,8% de “share” respetivamente.

O formato de Andreia Rodrigues contou também com o momento dos “Desafios” que liderou, no universo dos canais generalistas, com 27,5% de “share” e 13,0% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 230 mil e 300 telespetadores e com o “Extra”, perto da meia noite, que também liderou, no universo dos canais generalistas, com 27,9% de “share” e 8,3% de audiência média, o que corresponde a 781 mil e 300 telespetadores.