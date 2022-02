Ricardo Araújo Pereira em quarentena após familiar apresentar sintomas de Covid-19

Com um familiar a aguardar resultados de um teste da Covid-19, Ricardo Araújo Pereira optou por seguir as indicações de isolamento social.

O humorista explicou esta sexta-feira no “Governo Sombra” que não esteve nas gravações do estúdio do programa porque toda a família está em quarentena após um dos membros apresentar sintomas de novo coronavírus.

“É uma razão mais prosaica. Alguém cá em casa teve alguns dos sintomas, foi fazer o teste e como ainda estamos à espera dos resultados do teste amanhã, não queria estar aí a contaminar os meus amigos e a própria SIC”, justificou Ricardo Araújo Pereira em videochamada.

Recorde-se de que o profissional da SIC tem duas filhas, Rita, de 13 anos, e Inês, de 11, do casamento com Maria José Areias.