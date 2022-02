Ricardo Araújo Pereira faz o teste à Covid-19 para a semana: “A autoridade de saúde liga-me mais do que a minha mãe”

O humorista da SIC, que tem estado em confinamento, vai fazer o teste à Covid-19 na próxima semana. Entretanto, brincou com Clara de Sousa no “Jornal da Noite”, da SIC.

Ricardo Araújo Pereira (RAP) foi obrigado a cancelar o “Isto É Gozar com Quem Trabalha”, aos domingos, na SIC, por estar em quarentena depois de ter contactado com uma pessoa que testou positivo à Covid-19. Através de uma vídeochamada, o humorista conversou com a “pivot” da SIC Clara de Sousa.

“Estou ótimo, aliás, não sei se nota que me vesti como deve de ser para falar consigo”, começou por brincar, com um visual de fato e gravata… e umas “calças de andar em casa por baixo”. “Ainda não fiz o teste, vou fazer para a semana”, acrescentou RAP.

“Fiz o que as regras mandam e vim para casa. Os profissionais de saúde são incansáveis. A senhora da autoridade de saúde aqui da minha área de residência liga todos os dias para cá, fazendo ciúmes à minha mãe. Liga-me mais do que a minha mãe! Ainda faltam uns dias para sair e estamos todos em quarentena cá em casa”, rematou.