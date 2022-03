Ricardo Martins Pereira leva Ana Garcia Martins a tribunal e queixa-se que a “Pipoca” fez “agressão psicológica”

Ricardo Martins Pereira vai levar Ana Garcia Martins a tribunal. Em causa a piada da “Pipoca” sobre a nova namorada do empresário, que meteu um dos filhos ao barulho.

Partiu a loiça. Ricardo Martins Pereira, diretor da revista digital “Magg” e conhecido pelo blogue “O Arrumadinho”, vai levar a ex-mulher Ana Garcia Martins (“A Pipoca Mais Doce”), a tribunal. Em causa está o facto de a apresentadora do novo programa da TVI “Mano a Mano” não ter pedido desculpas públicas depois de ter feito uma piada com a namorada do comunicador.

“Ó Mateus, eu sei que ela é super-magra porque ela faz maratonas, corre imenso, sabes quem é que também corre muito, amor? São pessoas que têm peso na consciência porque fizeram uma coisa muito feia, como separar o papá da mamã”, disse a “Pipoca” num palco, numa clara referência a Sara Veloso.

Seguiu-se o incómodo do casal e a depressão da instrutora de Fitness, conta Ricardo Martins Pereira, que denunciou a situação num artigo de opinião da “Magg” a propósito do incidente dos Óscares e intitulado “Não foi o Chris Rock que levou um estaladão, foram todos os humoristas que acham que no humor vale tudo. Não vale”.

Sobre a piada a propósito da atual namorada e do filho, Mateus, o empresário de comunicação social foi claro. “Esta situação foi só a gota de água num processo continuado de uma agressão psicológica continuada que se havia iniciado meses antes. Sempre em formato de historietas, revelações, piadas, brincadeiras, que foram causando enorme dano emocional, psicológico e muitas vezes profissional”.

“À conta destas ‘piadas’, uma pessoa teve de meter baixa prolongada, mudar de departamento na empresa para tentar minimizar a vergonha social, reforçar as consultas de apoio à saúde mental, passou por períodos muito próximos de uma depressão, e vi-a em estados emocionais muito débeis, frágeis, que me obrigaram a um apoio continuado. Do outro lado, do lado de quem fez ‘apenas’ piadas, tudo na maior, glória, espetáculo, fama, aplauso social”, acusou, numa menção indireta a Ana Garcia Martins.

“Um estalo à Will Smith não iria resolver nada, como no caso dele não resolveu. A única forma de não deixar uma situação destas impune é seguir a via que resta, a correta, aquela a que um cidadão comum, anónimo, que não tem o poder das estrelas do humor, pode recorrer: os tribunais”, informou.

“Será a Justiça a decidir se uma hipotética gargalhada de cinco segundos de três ou quatro mil pessoas é mais importante do que a saúde mental, o trabalho e a vida de outra pessoa”, rematou “O Arrumadinho”.