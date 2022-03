Ricardo Araújo Pereira bate recordes na SIC ao fim de um ano

Ricardo Araújo Pereira está a bater recordes de audiência na SIC, com o programa “Isto É Gozar Com Quem Trabalha”, transmitido aos domingos.

Ao fim de um ano de emissões, o programa “Isto é Gozar Com Quem Trabalha” lidera, no universo dos canais generalistas, com 26,2% de share e 15,2% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 439 mil e 200 telespetadores que semanalmente acompanham o formato.

A 26 de abril de 2020 o programa bateu mesmo o seu recorde máximo e foi visto por 1 milhão 874 mil e 300 telespetadores, tendo sido o programa de entretenimento mais visto da televisão portuguesa em 2020.

A SIC já emitiu 39 programas de “Isto é Gozar Com Quem Trabalha” e liderou em todos os programas.