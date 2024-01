Ricardo Pereira entra no mercado espanhol com série em Marbella

Ricardo Pereira voltou do país vizinho, onde protagonizou um novo projeto de ficção sobre a noite de Marbella nos anos 80. Ator teve de se adaptar à língua, mas ganhou o papel de protagonista.

Uma “lança” em Espanha. Após ter conquistado vários mercados europeus e o brasileiro, Ricardo Pereira acaba de chegar ao país vizinho para ser o protagonista de uma série que aborda a vida noturna da cidade de Marbella nos anos 80. O projeto chama-se “Eva e Nicole” e o ator e apresentador português dá vida a “Omar”, um homem com raízes árabes “que está metido nos negócios da noite”. A série vai mostrar a cidade há 30 anos, quando era o centro do jet set internacional, com muita realeza e figuras de Hollywood.

“Acabei de gravar no dia 22 de dezembro e o projeto durou cinco meses. Na noite de Marbella dos anos 80 apareceram as primeiras discotecas e, com elas, surgiram os espaços do crime, do tráfico de droga, de armas e diamantes. É uma série muito intensa e com muito ação”, conta o ator à N-TV.

Com um elenco totalmente espanhol, Ricardo Pereira teve de se adaptar rapidamente à língua. “Agradeci ao meu professor de espanhol porque praticamente acordámos e deitámo-nos juntos nos últimos cinco meses”. Uma situação que fez o ator recordar a participação na novela brasileira “Como uma Onda” há 20 anos. “Senti-me quase como quando fui para o Brasil pela primeira vez, vai fazer 20 anos, ainda podia expressar-me português, mas já entrava o sotaque. Depois, durante sete anos, pude fazer personagens totalmente brasileiras. Aqui cheguei ao objetivo de falar fluentemente espanhol logo num curto espaço de tempo”.

Para o também apresentador, esta é a primeira “lança” no país vizinho. “É o meu primeiro grande trabalho em Espanha, além de um filme em Barcelona que fiz há cinco anos. É mais um mercado, que será o meu nos meus próximos tempos, a par de outros nos quais ainda tenho andado”.

Entretanto, deixou, para já, as novelas. “Tivemos a ideia de interromper durante um tempo o género de novela, tanto no Brasil como em Portugal, e partir para projetos mais curtos, diferentes nas suas narrativas e tipo de personagens e que me permitem desafios diferente”, acrescenta, para justificar. “As personagens acabam por ser semelhantes nas histórias contemporâneas, embora o ‘Romeu Santiago’, de ‘Amor, Amor’ tenha sido uma exceção”, acrescenta.

“As séries permitem-nos trabalhar num guião que já está fechado, desenhar bem o lado dramático, ir mais a fundo e arriscar”.

Neve e descanso

A nível pessoal, o ator arrancou o ano nos Alpes, ao lado da mulher, Francisca e dos filhos. “Comecei o ano na neve, na natureza, na altitude, na paz e acima de tudo foram momentos em família. Fechámo-nos os cinco na montanha e vivemos assim a passagem de ano”.

Nestes dois meses, o intérprete vai descansar. “Janeiro e fevereiro vai ser para me equilibrar. O ano passado filmei em Espanha, Açores, Islândia, Brasil e aquilo que mais quero é estar em casa a ler e estar um pouco em Portugal”.