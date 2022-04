Ricardo Pereira arrecada prémio de Melhor Ator Nacional

Ricardo Pereira foi consagrado como o Melhor Ator Nacional com a interpretação no filme “Golpe de Sol”, de Vicente Alves do Ó, na primeira edição dos Prémios Cinetendinha.

O intérprete, de 41 anos, sentiu-se “honrado e feliz” com a distinção recebida na cerimónia de estreia dos Prémios Cinetendinha, que decorreu no Auditório Solar da Música Nova, em Loulé.

“Estou muito honrado com a distinção, muito feliz por recebê-lo pelo meu trabalho no ‘Golpe de Sol’. Foi um projeto foi realmente muito especial, de uma sensibilidade única”, começou por afirmar Ricardo Pereira numa nota divulgada à Imprensa.

“Partilho este prémio com toda a equipa do filme. Este prémio é de todos nós!” acrescentou.

Entre os nomes inscritos na lista de vencedores destaque para Lúcia Moniz que venceu o troféu de Melhor Atriz Nacional, com “Listen” (que também venceu o de Melhor Filme) e Vítor Norte que foi homenageado com o Prémio Tributo 2020.

Organizado pelo crítico e jornalista de cinema Rui Pedro Tendinha, o evento elegeu, através de uma Academia formada por produtores, realizadores, atores, críticos e jornalistas, os melhores do ano no cinema.