Ricardo Pereira reencontra brasileiros Bruno Gagliasso e Giovana Ewbank em Lisboa: “Love you!”

Ricardo Pereira reencontrou, em Lisboa, Bruno Gagliasso e a mulher, Giovana Ewbank, que se mudaram recentemente para Portugal.

De malas acabadas de desfazer. Os atores brasileiros Giovana Ewbank e Bruno Gagliasso mudaram-se para Portugal, depois de o intérprete ter começado a gravar um novo projeto em Madrid.

“Sim, meus amores, é verdade! Nos mudamos de mala e cuia para Portugal. Já estávamos há uns meses distantes do @brunogagliasso e morrendo de saudades! Ele está em Madrid gravando até setembro e agora poderemos ficar mais pertinho do papai”, começou por informar a artista no perfil de Instagram.

“Sempre fui apaixonada por Portugal e o fato da pandemia estar mais controlada por aqui nos ajudou muito nessa decisão. Agora estamos a só uma horinha de distância e muito mais felizes!”

“Ah! E não se preocupem, o nosso canal vai continuar daqui! Só preciso organizar-me e estabilizar para começarmos as gravações novamente. Vocês vão amar o que tenho programado! Vou mostrar as novidades e receber meus convidados virtualmente como já estava fazendo. Nem preciso dizer como estamos felizes com nossa família unida novamente neh?”, concluiu Giovana Ewbank.

Dois dias depois deste “post”, o casal brasileiro reencontrou-se no espaço Seen, em Lisboa, com os amigos Ricardo Pereira e a mulher, Francisca Pinto Ribeiro: “Curtindo uma amizade que tem anos Love you”, referiu o ator que desempenha “Romeu Santiago” na novela “Amor, Amor”, da SIC.