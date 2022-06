Ricardo Ribeiro fala sobre tentativa de suicídio: “Estava tão desesperançado”

Ricardo Ribeiro é um dos convidados de Manuel Luís Goucha esta quarta-feira, 22 de junho, e num “teaser” partilhado pelo apresentador o fadista surge a falar sobre uma tentativa de suicídio.

“Essa tentativa de pôr fim à vida, de suicídio, o que quiserem chamar, foi uma patetice. Naquela altura não pensava, aliás, pensava demais no que não devia, enfim, e como já estava tão desesperançado e como tudo para mim era adverso e negro, pensei: ‘Bom, se calhar é uma maneira de fugir daqui, e a única maneira que encontrei foi essa’”, explica o cantor.

Na legenda a publicação, Manuel Luís Goucha garantiu que a entrevista foi um desafio: “Conversar com o Ricardo Ribeiro é sempre desafiante. E é sempre como se fora a primeira vez. Vive em Cabrela, Alentejo, numa casa recuperada pelas suas próprias mãos, foi pai do Francisco há meia dúzia de meses…e talvez a paz o habite agora finalmente. Como gosto do Ricardo!”.