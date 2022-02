Fadista Ricardo Ribeiro recorda infância e adolescência difíceis: “Tentei o suicídio”

O fadista Ricardo Ribeiro recordou a infância e adolescência díficil e admitiu que tentou o suicídio aos 13 anos.

O artista, de 39 anos, falou sobre a fase “dura” numa emotiva retrospetiva durante a entrevista com Manuel Luís Goucha, na emissão deste sábado, do programa “Conta-me”, da TVI.

“Nasci num bairro típico de Lisboa, na Ajuda. Os meus pais eram pessoas humildes e separaram-se cedo. Sofri um bocadinho. A minha infância não foi fácil. Fiquei com a minha mãe, que teve problemas de saúde. Não encarou bem a separação”, afirmou.

No entanto, esta fase difícil também foi positiva. O músico recordou o “sonho de ser padre” e a experiência do colégio interno que foi “a melhor coisa”.

“Aos 15 anos, tinha o sonho de ser padre. Queria seguir a via do sacerdócio. E tudo aconteceu, graças a uma decisão do meu pai. Como tinha problemas, e até tentei o suicídio, aos 13 anos, o meu pai pôs-me num colégio interno, num colégio católico, e foi a melhor coisa que ele fez”, contou.

“Conheci um padre que mudou a minha vida. Tinha uma sensibilidade, uma delicadeza e uma sabedoria extraordinárias”, acrescentou.