Ricky Martin livre do processo em tribunal após sobrinho retirar acusações

Ricky Martin ficou livre do processo em tribunal depois do sobrinho, de 21 anos, ter retirado as acusações de assédio.

O cantor, de 50, viu-se envolvido num processo em que foi acusado pelo sobrinho de, alegadamente, ter mantido um caso com o jovem durante sete meses e, no final da relação, ter perseguido e assediado o familiar. Contudo, o acusador retirou as acusações, de livre vontade.

“Assim como tínhamos antecipado, a ordem de restrição temporária não foi estendida pelo tribunal. O acusador confirmou ao tribunal que a decisão de arquivar o processo foi apenas sua, sem qualquer influência ou pressão externa”, disse o representante legal do artista ao TMZ.

“O acusador confirmou que estava satisfeito com a sua representação legal. O pedido veio do acusador, que pediu para arquivar o caso. Isto nunca foi nada mais do que um indivíduo problemático a fazer falsas alegações sem nada para as comprovar. Estamos felizes porque o nosso cliente viu a justiça a ser feita e agora pode seguir em frente com a sua vida e carreira”, completou.

De acordo com o TMZ, o artista já tinha sido ouvido por um juiz por vídeochamada. O mesmo site apurou junto de fontes do processo que a ordem de restrição pedida tinha sido rejeitada.