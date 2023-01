Rita Blanco: “Já atirei uma cadeira à cabeça de alguém por ciúmes”

A atriz já está a gravar a nova novela da SIC, “Flor Sem Tempo”, e diz que, como a personagem, já foi ciumenta. Quanto às cenas sensuais com Diogo Martins em “Por Ti”, Rita Blanco admite que ainda existe “preconceito”.

No “ar”, na SIC, em “Por Ti”, na pele de “Renata”, Rita Blanco já tem outro projeto em mãos, a novela “Flor Sem Tempo”, a nova aposta na ficção da estação de Paço de Arcos. Desafiada a contar os pontos em comuns com a sua personagem, a atriz elegeu os “ciúmes”, que chegou a sentir quando era mais nova.

“Já fui mais ciumenta, mas vamos aprendendo com a idade e com as experiências que temos que os ciúmes não são uma prova de amor”, diz, em declarações à N-TV. “São uma prova de egoísmo e, às vezes, de uma fragilidade que nós temos. As pessoas quando são frágeis são mais ciumentas porque não gostam de si próprias”.

“Acho que não devemos estimular o ciúme. Hoje em dia não sou nada, quando o fui foi em função de algumas situações. Não sei se estou curada, mas evito esse tipo de manifestações a todo o custo”, acrescenta Rita Blanco, para revelar a maior “cena” de ciúmes” que protagonizou. “A pior cena que me lembro… não fiz uma, fiz mais! (risos) Há anos, era mais nova, lembro-me de uma vez, com o desespero, de agarrar numa cadeira e atirá-la à cabeça de outra pessoa! Estávamos no meio de uma gravação, mas eu não sou violenta, de maneira nenhuma, sou absolutamente contra, mas às vezes as pessoas, por causa de uma crise de nervos… e era muito nova”, nota a atriz.

“Ele também era muito novo, enervámo-nos e fui parva, mas não o magoei. A cadeira ficou em mau estado, mas era uma cadeira fraca. Depois tive imensa vergonha foi bem feita para mim para não ser parva”, resume.

Em “Flor Sem Tempo”, Rita Blanco faz par romântico com o ator João Lagarto, depois de, em “Por Ti”, ter namorado com Diogo Lopes. “Na ‘Renata’ de ‘Por Ti’ contracenava com um rapaz mais novo. Mas foi um gosto trabalhar com o Diogo Martins, gosto imenso dele e a seguir fez de meu filho na série sobre o Marco Paulo”.

Rita Blanco brinca sobre esse pormenor: “Até recebi bocas no telemóvel a dizer que primeiro era meu amante e depois meu filho”.

Em “Por Ti”, as cenas entre ambos não foram mais ousadas, algo que a artista justifica: “Não me perguntem a mim… nós vivemos num país muito conservador. Quando é um homem com uma rapariga mais nova parece tudo mais fácil, mas quando é uma mulher com um homem mais novo… e olhem que nós beijámo-nos muito bem e não eram beijinhos à periquito”, conclui.