Rita Ferro Rodrigues recupera da covid-19: “Terminar o isolamento sem qualquer sintoma”

Rita Ferro Rodrigues revelou nas redes sociais que testou negativo à covid-19 e pertence agora ao grupo dos recuperados.

Duas semanas depois de ter testado positivo ao novo Coronavírus, a apresentadora está recuperada e terminou o fim do isolamento em casa, como a própria revelou numa publicação no Instagram, esta quinta-feira, 18 de janeiro.

“Felicidade é ter a sorte de terminar o isolamento sem ter experimentado qualquer sintoma”, pode ler-se na partilha.

“O pintainho estar a recuperar bem e vou finalmente dormir na melhor cama do mundo, a minha”, acrescentou ainda, revelando pormenores do estado de saúde do filho mais velho, Eduardo, que foi operado recentemente.

Rita Ferro Rodrigues descobriu que estava infetada com a covid-19 durante os exames de deteção na sequência da cirurgia do filho em comum com Rúben Vieira, que foi operado duas vezes, devido a dores abdominais e vómitos, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.