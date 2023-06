Rita Ferro Rodrigues relembra Pedro Lima. Ator faleceu há três anos

Rita Ferro Rodrigues recorreu às redes sociais para fazer um desabafo, no dia em que se assinalam três anos da morte de Pedro Lima.

Pedro Lima faleceu há três anos, no dia 20 de junho de 2020. Rita Ferro Rodrigues assinalou a data nas redes sociais, através de uma fotografia onde surge ao lado do amigo.

“Mantenho-te vivo todos os dias, Pedrocas. Não consigo – nem quero – normalizar a tua ausência (até porque te sinto muito perto). Cada vez que me vens à cabeça é com este sorriso desarmado – o sorriso da juventude plena de quando éramos uns miúdos e, como o poeta, tínhamos em nós, todos os sonhos do mundo”, escreveu na legenda.

“Amigo do caraças, a falta que fazes! São três anos a gerir saudades e memórias mas a viver em intensidade máxima, paleta de cores muito vivas, todos os sabores apurados, abraços longos e apertados, tempo para ouvir os outros – porque há coisas que se aprendem (não com a morte mas com a vida de pessoas puras e amáveis como tu). Meu querido Pedrocas. Aqui estamos nós, a dar o melhor que sabemos”, concluiu.

Na caixa de comentários, vários seguidores aproveitaram para deixar corações como forma de carinho.