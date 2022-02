Rita Ferro Rodrigues sonha com Pedro Lima: “Estava a sorrir”

Rita Ferro Rodrigues sonhou, durante esta madrugada, com o ator Pedro Lima que morreu há quase um mês na praia do Abano, no Guincho.

A apresentadora teve um sonho com o seu grande amigo e antigo namorado. Por isso, a comunicadora procurou uma fotografia antiga que tivesse tirado com Pedro Lima para o homenagear.

“Está quase a fazer um mês sem o Pedro. Hoje sonhei com ele e foi um sonho bonito: ele estava a sorrir e levava uma mala enorme com ele. Abriu-a (no sonho eu estava receosa do que lá pudesse estar) mas a mala estava cheia de fotografias dos amigos e da família. E era por isso que ele sorria. Então acordei e postei esta, de dois miúdos amigos, a sorrir, há muitos anos (noutro século, num outro tempo que agora se tornou eterno)”, pode ler-se na legenda.

Na altura em que o ator perdeu a vida, diversos famosos reagiram na as redes sociais, com mensagens de despedida. Cristina Ferreira, Pedro Fernandes e a amiga de longa data Liliana Campos foram algumas das caras conhecidas.

O Instituto de Medicina Legal, em Lisboa, já tinha anunciado que, segundo a autópsia, o corpo do ator apresentava cortes na carótida e no abdómen. O artista caiu à água e morreu afogado.

As cerimónias fúnebres de homenagem ao intérprete aconteceram no Hipódromo de Cascais, onde estiveram milhares de pessoas.

