Rita Marrafa de Carvalho dá voz ao choque na RTP com morte de funcionário quando ajudava condutor

Os funcionários da RTP estão em choque com o atropelamento fatal de um colega enquanto ajudava um condutor na estrada. Rita Marrafa de Carvalho expressou o seu luto.

De luto. Em muitos monitores dos computadores da redação da RTP, em Lisboa, está o nome de Rui Marques, 32 anos, o informático que foi colhido mortalmente por um carro na A2, no sentido Sul-Norte, enquanto auxiliava outro condutor na estrada.

A jornalista da estação pública Rita Marrafa de Carvalho lamentou a perda nas redes sociais. “Foi o plano final de hoje do ‘Telejornal’ da RTP. Perdemos esta madrugada o Rui. Colega incansável, de humor refinado, sempre atento. Saiu do carro, na A2, após um choque com três carros. Foi atropelado por um condutor que se colocou em fuga. Estamos todos de luto”, referiu a profissional nas redes sociais.