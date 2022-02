Rita Pereira apanhada a dormir nos bastidores do novo projeto da TVI

Rita Pereira foi apanhada, esta segunda-feira, 1 de novembro, pela colega de elenco Leonor Seixas a dormir nos bastidores do novo projeto da TVI.

Durante as gravações do novo formato de ficção da estação de Queluz de Baixo, a atriz deixou-se adormecer no sofá de uma das salas de atores e Leonor Poeiras não perdoou a colega, captando uma fotografia do momento.

“Rita Pereira a tentar descansar… Adoro as cores desta foto”, brincou a intérprete no InstaStories, ferramenta do Instagram.

As atrizes fazem parte da nova novela da TVI intitulada “Quero é Viver”. Além de Rita Pereira e Leonor Seixas, também fazem parte do elenco atores como Fernanda Serrano, Sara Barradas, Diogo Infante, São José Lapa, entre outros.