Rita Pereira apoia-se no filho dez anos depois do acidente de Angélico Vieira

Dez anos depois do acidente de Angélico Vieira, em junho de 2011, Rita Pereira apoiou-se no filho para superar a dor da perda do ex-namorado.

Passaram esta sexta-feira, dia 25, dez anos sobre o acidente de Angélico Vieira que, poucos dias depois, viria a perder a vida. Rita Pereira, que namorou com o ator e cantor, lembrou a data e admitiu que se apoia no filho, Lonô, para superar a dor.

“Hoje é um dia em que a memória me leva para um sítio triste, mas ele faz com que o coração acalme e se encha deste amor”, escreveu Rita Pereira no perfil de Instagram.

A morte de Angélico Vieira, recorde-se, viria a ser confirmada no dia 28 de junho de 2011.