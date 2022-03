Rita Pereira criticada após comentário sobre concorrente do “All Together Now”

Rita Pereira está a ser criticada nas redes sociais após ter comparado concorrentes do “All Together Now”, da TVI. A atriz já explicou o comentário.

Além das atuações de alguns dos concorrentes, o formato está a ser comentado nas redes sociais por causa do comentário feito por Rita Pereira. A atriz comparou duas concorrentes, Kheira e Maria, no passado domingo, durante edição de “repescagem” do concurso de talentos da estação privada.

“Se és a melhor cantora do mundo? Não, claro que não, obviamente. […] Mas se […] me disseram assim: ‘Vamos sair, vamos a um concerto’, quero-te ver a ti, não quero ver por exemplo a Maria, quero-te ver a ti. Isto é a minha opinião. Não é só um cantor, uma voz”, afirmou.

Após as críticas dos internautas a propósito do comentário da também apresentadora esta esclareceu a polémica no Instagram.

“O que disse à Kheira foi: ‘Se estiver com os meus amigos e quiser divertir-me e curtir, vou ver a Kheira.’ E repeti: ‘Isto é a minha opinião.’ Ou seja, isto é o tipo de presença em palco que me diverte. Um concerto que me diverte”, afirmou.

“Não disse que a Maria cantava mal, que a Maria não merecia estar ali, nem sequer disse que a Kheira era melhor do que ela. A Maria foi uma das minhas preferidas na primeira participação no ‘All Together Now’”, acrescentou.

Rita Pereira fez um pedido de desculpa à concorrente: “Portanto, se te deixei triste com o meu comentário, Maria as minhas mais sinceras desculpas. Nem reparei que estavas a chorar. Se não teria ido falar contigo no final, tal como fiz com outros concorrentes. Provavelmente não me soube expressar bem. Um forte abraço e, uma vez mais, desculpa”.