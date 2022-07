Rita Pereira diz adeus às gravações de “Quero é Viver”: “Este projeto transformou-me”

Rita Pereira despediu-se, esta quinta-feira, 14 de julho, das gravações da novela “Quero é Viver”, da TVI. “Este projeto transformou-me”, confessou.

No final de mais um desafio, a atriz, de 40 anos, começou por explicar, no perfil de Instagram, que agradeceu a todos os profissionais da equipa pessoalmente e que este projeto acabou por transformá-la.

“Ai, nem sei por onde começar e não quero estar aqui a alongar-me com um testamento dirigido à equipa e atores porque, se há coisa que aprendi, foi a nunca deixar de agradecer pessoalmente a quem o merece e isso eu fiz ontem, um por um”, afirmou.

“Quero apenas dizer que este projeto transformou-me. Percebi que estou diferente desde a última novela que tinha feito (há três anos): mais ponderada, mais calma, equilibrada e madura. Foi o momento certo para fazer esta novela. Estávamos todos na mesma ‘vibe’, com a mesma vontade e o mesmo amor!” prosseguiu.

A intérprete admitiu que esperou quase duas décadas por uma reviravolta destas na carreira. “Esperei 18 anos por este ‘twist’ na minha carreira e percebi que ganhei o respeito de todos enquanto atriz. Estou muito feliz e grata por isso e darei o meu melhor para não desiludir-vos daqui para a frente. Obrigada por acreditarem”, disse.

“Despeço-me da ‘Maria’ e, enquanto escrevo, a tristeza invade-me mas o adeus tem de ser feito. Mais personagens difíceis e exigentes virão com certeza mas a ‘Maria’ e as ‘manas’ terão sempre um lugar especial no meu coração. Agora é continuar a ver ‘Quero é Viver’, pois este projeto merece toda a atenção e vemo-nos nos Emmys em 2023”, concluiu.

Além de Rita Pereira, também fizeram parte deste elenco São José Lapa, Sara Barradas, Joana Seixas, Fernanda Serrano, Fernando Rodrigues, Diogo Infante, Pedro Hossi, Filipe Vargas, entre outros atores.