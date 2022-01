Rita Pereira e Marta Melro: “gémeas” na festa da TVI Ficção

Rita Pereira e Marta Melro vestiram uma roupa muito parecida na festa de mais um aniversário da TVI Ficção. As atrizes acabaram a rir-se da coincidência.

“Gémeas”… falsas? Quem esteve na tarde desta sexta-feira na festa de aniversário da TVI Ficção não pôde deixar de reparar que Rita Pereira e Marta Melro levaram um visual muito idêntico.

As duas atrizes sorriram com a coincidência – “culpa” de uma empresa de Braga -, e chamaram a si todas as atenções.

“Aquele miúda de quem eu gosto tanto que não me importo nada que tenha o outfit da mesma coleção que eu”, brincou Rita Pereira nas redes sociais.