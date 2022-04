Rita Pereira: “Foram 21 dias de receio, impotência, saudade, medo, esperança”

Depois de Guillaume Lalung ter revelado que esteve infetado com a Covid-19, Rita Pereira destacou o sentimento de “receio, impotência, saudade, medo, esperança” e ainda a “preocupação constante”.

Com o namorado a pertencer ao grupo dos “recuperados” do novo coronavírus, a atriz fez um balanço sobre os últimos 21 dias em que o produtor francês esteve em isolamento social e longe da família, afirmando ter sido um “caminho complicado”.

“Covid-19 nunca vem só. Foram 21 dias de todas as sensações e emoções: receio, impotência, saudade, medo, esperança. Foram 21 dias sem o sentir, cheirar, beijar, abraçar, sem o poder ajudar fisicamente… A preocupação constante do que poderia fazer mais para o ajudar, o fingir perante conhecidos, colegas e até telespectadores de que estava tudo bem, não foi fácil, acreditem. O caminho complicado desta viagem pela pandemia, não é só para quem está infetado, é toda a família que reorganiza a sua vida, que sente a sua falta, que quer cuidar mas não pode estar fisicamente perto, que não quer acreditar que isto passa só com um simples comprimido”, lê-se numa publicação nas redes sociais da também apresentadora.

Rita Pereira apelou ainda à proteção e ao cumprimento das “regras de higiene recomendadas pelas entidades oficiais”, sublinhando a importância de ter “força mental” e “não se deixarem levar pelo medo”. “Sempre pensamento positivo. Acredito mesmo que a nossa mente é uma ajuda preciosa na recuperação”.

Recorde-se que Guillaume Lalung e Rita Pereira têm um filho em comum, Lonô, de um ano.