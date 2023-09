Rita Pereira integra o elenco do “remake” de “Dona Beija”. Veja a primeira fotografia das gravações

Rita Pereira rumou para longe da família. A atriz está no Brasil, onde irá integrar o elenco do “remake” de “Dona Beija”, e já há fotografia.

O elenco já está junto: Rita Pereira rumou até ao Brasil, onde irá integrar o elenco do “remake” de “Dona Beija”, protagonizado por Grazi Massafera. A primeira fotografia da atriz com o elenco já foi divulgada pelo autor António Barreira no Facebook.

Aquando da chegada, Rita Pereira partilhou um vídeo nas redes sociais, no qual mostrou-se em lágrimas, uma vez que o sonho vai obrigá-la a estar vários meses afastada do companheiro, Guillaume Lalung e do filho, o pequeno Lonô.

“Vou aqui ficar uns largos meses. Vim sozinha, sem a família. Não foi uma decisão fácil, mas tenho ao meu lado um companheiro que me apoia e compreende a importância desta mudança”, escreveu, na altura da mudança.

Há uns dias, a atriz voltou a emocionar-se, uma vez que a família foi visitá-la. Nas redes sociais, foi partilhado vários momentos com os seguidores.