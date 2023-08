Rita Pereira integra o elenco do “remake” de “Dona Beija”

Após ter terminado as gravações da série juvenil “Morangos com Açúcar”, Rita Pereira prepara-se para abraçar um novo projeto profissional no Brasil.

Sai um desafio, entra outro: Rita Pereira prepara-se para rumar ao Brasil, onde irá integrar o elenco do remate da série “Dona Beija”, avança a “Nova Gente”. À frente da produção, que deverá iniciar as gravações em outubro, está Hugo de Sousa, um português com quem Rita já trabalhou em diversas ocasiões na produtora Plural Entertainment.

Grazi Massafera irá suceder Maitê Proença e protagonizar a trama. “Sinto-me muito feliz e honrada em fazer parte desta personagem histórica que é real, que inspirou livro, novela, que faz parte do imaginário brasileiro e agora vai ter uma releitura tão especial”, contou a atriz, de 41 anos, que já se encontra em processo de caracterização.

Além de “Dona Beija”, os portugueses irão reencontrar Rita Pereira na personagem “Soraia”, da série juvenil “Morangos com Açúcar”. As gravações já terminaram e, apesar de não ter sido avançada nenhuma data de estreia, prevê-se que seja exibida no último trimestre de 2023.